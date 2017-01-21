ЕРЕВАН, 20 января. /АРКА/. Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики, говорится в заявлении компании. "Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам. arka-am-ru 5:07:00 CET