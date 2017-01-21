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21 Январь 2017 г.

Roshen закрывает единственную фабрику в России

ЕРЕВАН, 20 января. /АРКА/. Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики, говорится в заявлении компании. "Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам.

arka-am-ru 5:07:00 CET

Закрытия три года ждут

profile 5:22:00 CET

Итоги 20.01: Инаугурация Трампа, конец Roshen в РФ

telegraf-by 6:34:00 CET

После закрытия липецкой фабрики Roshen работу потеряют более 700 человек

interfax-ru 4:58:00 CET

Песков прокомментировал закрытие фабрики Roshen в Липецке

interfax-ru 4:58:00 CET

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