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21 Январь 2017 г.
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Roshen закрывает единственную фабрику в России
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ЕРЕВАН, 20 января. /АРКА/. Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики, говорится в заявлении компании. "Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам.
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