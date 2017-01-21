Москва, 21 января - АиФ-Москва. ГУ МВД по Белгородской области Российское правительство расширило перечень наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории страны. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабинета министров. aif 7:28:00 CET