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21 Январь 2017 г.
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В РФ расширили перечень подлежащих контролю психотропных веществ
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Москва, 21 января - АиФ-Москва. ГУ МВД по Белгородской области Российское правительство расширило перечень наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории страны. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабинета министров.
aif 7:28:00 CET
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