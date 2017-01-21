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21 Январь 2017 г.

В РФ расширили перечень подлежащих контролю психотропных веществ

Москва, 21 января - АиФ-Москва. ГУ МВД по Белгородской области Российское правительство расширило перечень наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории страны. Соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабинета министров.

aif 7:28:00 CET

Правительство расширило перечень наркотических веществ

nv-online 8:54:00 CET

Кабмин РФ обновил список наркотических и психотропных веществ

trud 10:47:00 CET

Кабмин расширил список наркотических и психотропных веществ

kp 8:54:00 CET

Правительство пополнило список наркотических и психотропных веществ

lenta 10:00:00 CET

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