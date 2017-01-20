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20 Январь 2017 г.

Глава ЮНЕСКО назвала уничтожение амфитеатра в Пальмире военным преступлением

Руководство ЮНЕСКО расценило частичное разрушение античного амфитеатра в сирийской Пальмира боевиками «Исламского государства» как военное преступление. Об этом сообщает Agence France-Presse в своем Вместе с тем генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова в своем собственном Twitter заявила, что шокирована и опечалена разрушением амфитеатра.

vz 13:17:00 CET

ЮНЕСКО назвала уничтожение памятников в Пальмире «военным преступлением»

rbc 13:30:00 CET

"Исламское государство" уничтожило часть римского амфитеатра в Пальмире

ura-inform 12:10:00 CET

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