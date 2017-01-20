Руководство ЮНЕСКО расценило частичное разрушение античного амфитеатра в сирийской Пальмира боевиками «Исламского государства» как военное преступление. Об этом сообщает Agence France-Presse в своем Вместе с тем генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова в своем собственном Twitter заявила, что шокирована и опечалена разрушением амфитеатра. vz 13:17:00 CET