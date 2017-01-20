Компоненты платформы ПОРТАЛ, отвечающей за управление оборудованием и информацию о состоянии энергоблоков «Росатома», «не являются легитимными». Как пишет «Коммерсантъ», об этом говорится в докладной записке на имя гендиректора и директора по безопасности АО «Русатом Автоматизированные системы.... vedomosti 9:09:00 CET