|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
20 Январь 2017 г.
|
|
Техники «Росатома» усомнились в легитимности софта госкорпорации – «Коммерсантъ»
|
Компоненты платформы ПОРТАЛ, отвечающей за управление оборудованием и информацию о состоянии энергоблоков «Росатома», «не являются легитимными». Как пишет «Коммерсантъ», об этом говорится в докладной записке на имя гендиректора и директора по безопасности АО «Русатом Автоматизированные системы....
vedomosti 9:09:00 CET
|
|
|
|