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20 Январь 2017 г.

Техники «Росатома» усомнились в легитимности софта госкорпорации – «Коммерсантъ»

Компоненты платформы ПОРТАЛ, отвечающей за управление оборудованием и информацию о состоянии энергоблоков «Росатома», «не являются легитимными». Как пишет «Коммерсантъ», об этом говорится в докладной записке на имя гендиректора и директора по безопасности АО «Русатом Автоматизированные системы....

vedomosti 9:09:00 CET

СМИ сообщили о проблемах с софтом на российских АЭС

polit 7:55:00 CET

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