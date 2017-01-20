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20 Январь 2017 г.
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Московским инспекторам ГИБДД выдали около тысячи персональных видеорегистраторов
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Столичная Госавтоинспекция получила 960 персональных видеорегистраторов. Их выдают каждому сотруднику дорожно-патрульной службы перед выходом на службу. Как сообщает пресс-служба мэра Москвы, миниатюрные устройства размером со спичечный коробок и весом около 100 граммов крепятся на одежду инспектора — карман или галстук.
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