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20 Январь 2017 г.

Автор фильмов о допинге в России анонсировал выход нового расследования

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор фильмов о допинге в России, анонсировал выход нового расследования на телеканале ARD. Об этом он на своей странице в Twitter. написал Журналист уточнил, что фильм, в основу которого лягут новые факты, выйдет в воскресенье, 22 января. Какие спортсмены будут фигурировать в фильме, он не сообщил.

rbc 18:06:00 CET

Телеканал ARD анонсировал выход нового фильма о допинге

vedomosti 16:07:00 CET

Канал ARD анонсировал новый фильм о допинге

trud 17:09:00 CET

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