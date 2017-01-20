Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор фильмов о допинге в России, анонсировал выход нового расследования на телеканале ARD. Об этом он на своей странице в Twitter. написал Журналист уточнил, что фильм, в основу которого лягут новые факты, выйдет в воскресенье, 22 января. Какие спортсмены будут фигурировать в фильме, он не сообщил. rbc 18:06:00 CET