СК возбудил дело после нападения на инкассаторов в Подмосковье Следственный комитет возбудил уголовное дело после вооруженного нападения на инкассаторов в подмосковном городе Химки. Об этом сообщается на сайте управления СК по Московской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. з ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), п. rbc 7:41:00 CET Криминалисты СК РФ помогут найти напавших на инкассаторов в Химках rg 11:06:00 CET