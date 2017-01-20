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20 Январь 2017 г.
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СК возбудил дело после нападения на инкассаторов в Подмосковье
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после вооруженного нападения на инкассаторов в подмосковном городе Химки. Об этом сообщается на сайте управления СК по Московской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. з ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), п.
rbc 7:41:00 CET
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