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20 Январь 2017 г.

СК возбудил дело после нападения на инкассаторов в Подмосковье

Следственный комитет возбудил уголовное дело после вооруженного нападения на инкассаторов в подмосковном городе Химки. Об этом сообщается на сайте управления СК по Московской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. з ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), п.

rbc 7:41:00 CET

Криминалисты СК РФ помогут найти напавших на инкассаторов в Химках

rg 11:06:00 CET

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