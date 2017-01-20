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20 Январь 2017 г.
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Миллер доложил Путину о росте доли «Газпрома» на рынке Европы до 34%
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Доля Газпрома на рынке Европы в 2016 году выросла до рекордных 34%. Об этом глава компании Алексей Миллер сообщил президенту Владимиру Путину. По его словам, в прошлом году прирост составил 12,5%, чуть меньше 180 млрд куб. м газа. Таким образом, за один год доля Газпрома на европейском рынке возросла на 3 [п.
rbc 15:51:00 CET
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