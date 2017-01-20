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20 Январь 2017 г.

Миллер доложил Путину о росте доли «Газпрома» на рынке Европы до 34%

Доля Газпрома на рынке Европы в 2016 году выросла до рекордных 34%. Об этом глава компании Алексей Миллер сообщил президенту Владимиру Путину. По его словам, в прошлом году прирост составил 12,5%, чуть меньше 180 млрд куб. м газа. Таким образом, за один год доля Газпрома на европейском рынке возросла на 3 [п.

rbc 15:51:00 CET

Миллер дорожил Путину о новых газовых рекордах

fontanka 15:57:00 CET

Миллер оценил долю «Газпрома» на европейском рынке в 34%

vedomosti 16:07:00 CET

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