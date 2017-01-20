Доля Газпрома на рынке Европы в 2016 году выросла до рекордных 34%. Об этом глава компании Алексей Миллер сообщил президенту Владимиру Путину. По его словам, в прошлом году прирост составил 12,5%, чуть меньше 180 млрд куб. м газа. Таким образом, за один год доля Газпрома на европейском рынке возросла на 3 [п. rbc 15:51:00 CET