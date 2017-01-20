Всего восемь человек обнаружили спасатели по завалами отеля в Италии в четверг, сообщает агентство ANSA. Среди выживших двое детей. Ранее сообщалось о шести выживших. Спасатели обнаружили женщину с дочерью. Под завалами они провели 43 часов. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Обе женщины уже доставлены в больницу. novayagazeta 13:46:00 CET