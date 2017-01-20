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20 Январь 2017 г.

Под завалами отеля в Италии нашли еще двух выживших

Всего восемь человек обнаружили спасатели по завалами отеля в Италии в четверг, сообщает агентство ANSA. Среди выживших двое детей. Ранее сообщалось о шести выживших. Спасатели обнаружили женщину с дочерью. Под завалами они провели 43 часов. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Обе женщины уже доставлены в больницу.

novayagazeta 13:46:00 CET

В Италии нашли 10 выживших в накрытом лавиной отеле

vedomosti 19:09:00 CET

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