07:36 20.01.2017 Источник: Государственное статистическое бюро КНР опубликовало отчет, согласно которому в 2016 г. темпы роста ВВП страны замедлились еще на 0,2%, остановившись на уровне 6,7%. Подобные темпы роста ранее были спрогнозированы властями, тем не менее данный показатель стал худшим за последние 26 лет. ng 5:54:00 CET