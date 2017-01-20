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20 Январь 2017 г.

Темпы роста экономики Китая оказались худшими за последние 26 лет

07:36 20.01.2017 Источник: Государственное статистическое бюро КНР опубликовало отчет, согласно которому в 2016 г. темпы роста ВВП страны замедлились еще на 0,2%, остановившись на уровне 6,7%. Подобные темпы роста ранее были спрогнозированы властями, тем не менее данный показатель стал худшим за последние 26 лет.

ng 5:54:00 CET

ВВП Китая в 2016 году вырос на 6,7%

vedomosti 6:50:00 CET

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