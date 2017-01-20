Американский актер Мигель Феррер, у которого был диагностирован рак, скончался в четверг, 19 января, на 62-м году жизни. Он умер в своем доме в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Феррер известен, в основном, своими ролями в различных сериалах. Он играл в таких телепроектах, как "Морская полиция:.... newsru 17:06:00 CET