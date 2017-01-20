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20 Январь 2017 г.
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61-летний актер Мигель Феррер, сыгравший агента Розенфилда в "Твин Пикс", не дожил до выхода нового сезона культового сериала
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Американский актер Мигель Феррер, у которого был диагностирован рак, скончался в четверг, 19 января, на 62-м году жизни. Он умер в своем доме в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Феррер известен, в основном, своими ролями в различных сериалах. Он играл в таких телепроектах, как "Морская полиция:....
newsru 17:06:00 CET
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