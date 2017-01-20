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20 Январь 2017 г.
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Кандидат на пост главы Минфина США: санкции с РФ снимут в обмен на "лучшую сделку"
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Кандидат на пост главы Минфина США Стивен Мнучин сделал заявление о снятии санкций против России. По его словам, Дональд Трамп готов отменить санкции в отношении Москвы только в обмен на "лучшую сделку", например, по ядерному оружию. Мнучин подтвердил это на слушаниях по утверждению своей кандидатуры в сенатском финансовом комитете.
nakanune 0:02:00 CET
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