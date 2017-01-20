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20 Январь 2017 г.
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Информатор Дмитриев — русскому марафонцу: Помнишь, ты чуть не умер от допинга?
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В частности, во "ВКонтакте" он основал свою собственную группу Veggie Athletics. Ведёт Дмитриев и просветительскую работу, публикуя обращения от своего имени. А вот Дмитриев дискутирует с коллегой — бегуном-марафонцем Андреем Лейманом, напоминая ему историю, как тот чуть не умер из-за приёма допинга.
life 17:53:00 CET
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