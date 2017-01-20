В частности, во "ВКонтакте" он основал свою собственную группу Veggie Athletics. Ведёт Дмитриев и просветительскую работу, публикуя обращения от своего имени. А вот Дмитриев дискутирует с коллегой — бегуном-марафонцем Андреем Лейманом, напоминая ему историю, как тот чуть не умер из-за приёма допинга. life 17:53:00 CET