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20 Январь 2017 г.

Информатор Дмитриев — русскому марафонцу: Помнишь, ты чуть не умер от допинга?

В частности, во "ВКонтакте" он основал свою собственную группу Veggie Athletics. Ведёт Дмитриев и просветительскую работу, публикуя обращения от своего имени. А вот Дмитриев дискутирует с коллегой — бегуном-марафонцем Андреем Лейманом, напоминая ему историю, как тот чуть не умер из-за приёма допинга.

life 17:53:00 CET

Героем фильма ARD о допинге в России стал бегун Дмитриев

kp 18:04:00 CET

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