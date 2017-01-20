в федеральном правительстве страны. Как сообщает Reuters, бывший генерал стал первым членом новой администрации, назначение которого формально состоялось. Ранее сенатская комиссия проводила слушания, по итогам которых и было принято решение. Затем, сразу после своей инаугурации указ о назначении министра обороны подписал президент Дональд Трамп. kommersant 23:51:00 CET