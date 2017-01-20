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20 Январь 2017 г.

Сенат США утвердил Джеймса Мэттиса на посту министра обороны

в федеральном правительстве страны. Как сообщает Reuters, бывший генерал стал первым членом новой администрации, назначение которого формально состоялось. Ранее сенатская комиссия проводила слушания, по итогам которых и было принято решение. Затем, сразу после своей инаугурации указ о назначении министра обороны подписал президент Дональд Трамп.

kommersant 23:51:00 CET

Дональд Трамп первым указом назначил на пост министра обороны Джеймса Мэттиса

life 19:53:00 CET

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