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20 Январь 2017 г.
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Сенат США утвердил Джеймса Мэттиса на посту министра обороны
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в федеральном правительстве страны. Как сообщает Reuters, бывший генерал стал первым членом новой администрации, назначение которого формально состоялось. Ранее сенатская комиссия проводила слушания, по итогам которых и было принято решение. Затем, сразу после своей инаугурации указ о назначении министра обороны подписал президент Дональд Трамп.
kommersant 23:51:00 CET
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