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20 Январь 2017 г.

Абэ объявил о визите в Россию в кратчайшие сроки

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о том, что он посетит Россию в кратчайшие сроки для продвижения вопроса мирного договора, передает Чтобы воспользоваться удобным случаем я совершу визит в Россию в этом году в кратчайшие сроки, сказал японский премьер, выступая с программной речью в парламенте по случаю начала пленарной сессии.

km 7:42:00 CET

Синдзо Абэ заявил о намерении посетить в ближайшее время Россию

izvestia-ru 9:53:00 CET

Премьер-министр Японии намерен посетить Россию в ближайшее время

kp 7:45:00 CET

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