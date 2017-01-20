Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о том, что он посетит Россию в кратчайшие сроки для продвижения вопроса мирного договора, передает Чтобы воспользоваться удобным случаем я совершу визит в Россию в этом году в кратчайшие сроки, сказал японский премьер, выступая с программной речью в парламенте по случаю начала пленарной сессии. km 7:42:00 CET