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20 Январь 2017 г.
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Абэ объявил о визите в Россию в кратчайшие сроки
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о том, что он посетит Россию в кратчайшие сроки для продвижения вопроса мирного договора, передает Чтобы воспользоваться удобным случаем я совершу визит в Россию в этом году в кратчайшие сроки, сказал японский премьер, выступая с программной речью в парламенте по случаю начала пленарной сессии.
km 7:42:00 CET
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