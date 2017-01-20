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20 Январь 2017 г.
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Суд оставил приговор экс-мэру Ярославля Урлашову без изменений
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Ярославский областной суд вынес свой вердикт на решение Кировского районного суда по апелляции бывшего ярославского градоначальника Евгения Урлашова и его помощника Алексей Лопатина. «Приговор Кировского районного суда в отношении Урлашова, Лопатина, Донскова оставить без изменения», — цитирует решение суда агентство «РИА Новости».
izvestia-ru 9:53:00 CET
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