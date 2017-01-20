Ярославский областной суд вынес свой вердикт на решение Кировского районного суда по апелляции бывшего ярославского градоначальника Евгения Урлашова и его помощника Алексей Лопатина. «Приговор Кировского районного суда в отношении Урлашова, Лопатина, Донскова оставить без изменения», — цитирует решение суда агентство «РИА Новости». izvestia-ru 9:53:00 CET