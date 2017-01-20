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20 Январь 2017 г.

Суд оставил приговор экс-мэру Ярославля Урлашову без изменений

Ярославский областной суд вынес свой вердикт на решение Кировского районного суда по апелляции бывшего ярославского градоначальника Евгения Урлашова и его помощника Алексей Лопатина. «Приговор Кировского районного суда в отношении Урлашова, Лопатина, Донскова оставить без изменения», — цитирует решение суда агентство «РИА Новости».

izvestia-ru 9:53:00 CET

Приговор экс-мэру Ярославля Урлашову оставили без изменений

vz 9:40:00 CET

Приговор экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову оставлен в силе

svobodanews 9:47:00 CET

Приговор мэру Ярославля Урлашову оставлен в силе

rg 9:30:00 CET

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