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20 Январь 2017 г.
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Корреспондента RT задержали в Вашингтоне во время инаугурации Трампа
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Сотрудники полиции США задержали корреспондента российского телеканала Russia Today (RT), освещавшего протесты во время инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа. «Он был задержан и доставлен в отделение полиции, несмотря на то что показал свое удостоверение журналиста», — говорится в....
izvestia-ru 19:06:00 CET
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