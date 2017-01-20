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20 Январь 2017 г.

Корреспондента RT задержали в Вашингтоне во время инаугурации Трампа

Сотрудники полиции США задержали корреспондента российского телеканала Russia Today (RT), освещавшего протесты во время инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа. «Он был задержан и доставлен в отделение полиции, несмотря на то что показал свое удостоверение журналиста», — говорится в....

izvestia-ru 19:06:00 CET

21:29 Корреспондента RT задержала полиция во время инаугурации Трампа corner

fedpress 19:45:00 CET

Журналиста RT задержали в Вашингтоне на инаугурации Трампа

tatar-inform 19:44:00 CET

Отличились: во время инаугурации Трампа задержали российского пропагандиста

obozrevatel 19:12:00 CET

RT выиграл очередную битву с западным мейнстримом

riw 13:24:00 CET

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