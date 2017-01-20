Сотрудники полиции США задержали корреспондента российского телеканала Russia Today (RT), освещавшего протесты во время инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа. «Он был задержан и доставлен в отделение полиции, несмотря на то что показал свое удостоверение журналиста», — говорится в.... izvestia-ru 19:06:00 CET