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20 Январь 2017 г.

Майкл Мур и Роберт Де Ниро возглавили митинг против Трампа в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Несколько тысяч человек приняли 19 января участие в демонстрации протеста в Нью-Йорке против избрания республиканца Дональда Трампа президентом США. Общий тон выступлениям, которые прошли около небоскреба "Трамп тауэр" на Манхэттене, задавали мэр....

itartass_ru 5:00:00 CET

В Нью-Йорке на митинг против Трампа вышли мэр и голливудские актеры

day 6:28:00 CET

08:40 Де Ниро и певица Шер выступили на митинге против Трампа в Нью-Йорке corner

fedpress 6:57:00 CET

В митинге против Трампа приняли участие Майкл Мур, Роберт Де Ниро, Марк Руффало

kp 4:22:00 CET

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