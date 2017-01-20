НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Несколько тысяч человек приняли 19 января участие в демонстрации протеста в Нью-Йорке против избрания республиканца Дональда Трампа президентом США. Общий тон выступлениям, которые прошли около небоскреба "Трамп тауэр" на Манхэттене, задавали мэр.... itartass_ru 5:00:00 CET