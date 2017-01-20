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20 Январь 2017 г.
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Крым получит более 54 млрд рублей по ФЦП развития республики в 2017 году
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Крым в 2017 году может получить для реализации федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития полуострова более 54 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на торжественном собрании в честь Дня республики.
itartass_ru 11:46:00 CET
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