Крым получит более 54 млрд рублей по ФЦП развития республики в 2017 году СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Крым в 2017 году может получить для реализации федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития полуострова более 54 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на торжественном собрании в честь Дня республики. itartass_ru 11:46:00 CET Крым получит более 54 млрд рублей для реализации ФЦП в 2017 году izvestia-ru 16:02:00 CET