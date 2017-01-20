Main Menu

News language and date

Analysis over time

20 Январь 2017 г.

Крым получит более 54 млрд рублей по ФЦП развития республики в 2017 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Крым в 2017 году может получить для реализации федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития полуострова более 54 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на торжественном собрании в честь Дня республики.

itartass_ru 11:46:00 CET

Крым получит более 54 млрд рублей для реализации ФЦП в 2017 году

izvestia-ru 16:02:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (3)

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Sergei Aksenov (2)

Татьяна Кузнецова (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.