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20 Январь 2017 г.

Коррекция "пакета Яровой" сократит расходы на его исполнение в 50 раз

"Без доработки закона - при обязательном сохранении всего трафика - затраты могли составить до 5 триллионов рублей", - сказано в сообщении. Затраты операторов связи на реализацию "пакета Яровой" при сокращенном объеме хранения трафика могут составить 100 млрд рублей, заявил ранее замглавы....

itartass_ru 14:57:00 CET

Коррекция «пакета Яровой» сократит расходы на его исполнение в 50 раз

vedomosti 15:22:00 CET

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