Коррекция "пакета Яровой" сократит расходы на его исполнение в 50 раз "Без доработки закона - при обязательном сохранении всего трафика - затраты могли составить до 5 триллионов рублей", - сказано в сообщении. Затраты операторов связи на реализацию "пакета Яровой" при сокращенном объеме хранения трафика могут составить 100 млрд рублей, заявил ранее замглавы.... itartass_ru 14:57:00 CET Коррекция «пакета Яровой» сократит расходы на его исполнение в 50 раз vedomosti 15:22:00 CET