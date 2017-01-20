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20 Январь 2017 г.
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Коррекция "пакета Яровой" сократит расходы на его исполнение в 50 раз
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"Без доработки закона - при обязательном сохранении всего трафика - затраты могли составить до 5 триллионов рублей", - сказано в сообщении. Затраты операторов связи на реализацию "пакета Яровой" при сокращенном объеме хранения трафика могут составить 100 млрд рублей, заявил ранее замглавы....
itartass_ru 14:57:00 CET
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