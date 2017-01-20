ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Россиянин Равиль Мингазов переведен 19 января из американской военной тюрьмы на базе в Гуантанамо (Куба) в Объединенные Арабские Эмираты. Соответствующую информацию подтвердила пресс-служба Пентагона. Как она уточнила, вместе с Мингазовым в ОАЭ из Гуантанамо отправлены еще двое заключенных. itartass_ru 5:00:00 CET