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20 Январь 2017 г.

Россиянин Мингазов переведен из Гуантанамо в ОАЭ

ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Россиянин Равиль Мингазов переведен 19 января из американской военной тюрьмы на базе в Гуантанамо (Куба) в Объединенные Арабские Эмираты. Соответствующую информацию подтвердила пресс-служба Пентагона. Как она уточнила, вместе с Мингазовым в ОАЭ из Гуантанамо отправлены еще двое заключенных.

itartass_ru 5:00:00 CET

Обама обвинил конгресс в препятствовании закрытию Гуантанамо

izvestia-ru 6:08:00 CET

08:06 Узник «Гуантанамо», гражданин России Равиль Мингазов передан властям ОАЭ Одно из невыполненных обещаний уходящего президента США Барака Обамы — закрытие печально известной тюрьмы «Гуантанамо». Там до сих пор содержатся более 40 человек, захваченных американскими спецслужбами по всему миру. Среди них был и гражданин России Равиль Мингазов. Читать далее

1tv 6:33:00 CET

МИД объяснил перевод россиянина из Гуантанамо в ОАЭ «подростковой вредностью» администрации Обамы

vz 12:16:00 CET

Узник Гуантанамо предпочел России ОАЭ

kommersant 17:48:00 CET

Находившегося в Гуантанамо россиянина перевели в ОАЭ

aif 1:34:00 CET

В МИД назвали «вредностью» США передачу россиянина из Гуантанамо в ОАЭ

rbc 12:18:00 CET

Россиянина Мингазова перевели из Гуантанамо в ОАЭ

izvestia-ru 3:32:00 CET

Россиянина Мингазова перевели из Гуантанамо в ОАЭ

life 0:28:00 CET

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