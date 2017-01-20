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20 Январь 2017 г.
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9News Melbourne: автомобиль протаранил толпу на центральной улице Мельбурна
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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Неизвестный на автомобиле протаранил толпу прохожих в центре Мельбурна. В результате ЧП один человек погиб, более 20 пострадали, преступник задержан, сообщил телеканал 9News Melbourne. По его данным, злоумышленник ехал по проезжей части, сбивая людей. Одна из центральных улиц города остается оцепленной полицией.
itartass_ru 5:45:00 CET
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