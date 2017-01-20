Президент США Барак Обама и его супруга Мишель в пятницу попросили американцев посоветовать, чем стоит заняться после того, как они покинут Белый дом. При этом он пообещал продолжить работу "на благо истинной демократии". "Скажите нам, чего мы можем достичь вместе", - сказала М.Обама в видеоролике, который появился в сети от имени супругов Обама. interfax-ua-ru 17:52:00 CET