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20 Январь 2017 г.

Супруги Обама планируют немного отдохнуть, после чего продолжат работать "на благо демократии"

Президент США Барак Обама и его супруга Мишель в пятницу попросили американцев посоветовать, чем стоит заняться после того, как они покинут Белый дом. При этом он пообещал продолжить работу "на благо истинной демократии". "Скажите нам, чего мы можем достичь вместе", - сказала М.Обама в видеоролике, который появился в сети от имени супругов Обама.

interfax-ua-ru 17:52:00 CET

Обама покинул Капитолийский холм

vz 19:22:00 CET

Супруги Обама планируют немного отдохнуть, после чего продолжат работать "на благо демократии"

interfax 17:34:00 CET

Yes, we can: Обама написал прощальное письмо американцам

ntv 2:57:00 CET

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