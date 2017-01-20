Main Menu

News language and date

Analysis over time

20 Январь 2017 г.

Германия не сможет увеличить расходы на оборону на 2% ВВП по требованию НАТО

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Германия увеличит расходы на оборону в 2017 году на 2 млрд евро, однако не сможет выполнить требование НАТО об увеличении трат на военные нужды до 2% ВВП страны, заявила журналистам министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Она пояснила, что Германия не может резко увеличить траты на военные нужды за один год.

interfax-ru 8:32:00 CET

Германия увеличит расходы на оборону

korrespondent 7:48:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
United States (9)

Flag
Germany (7)

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Йенс Стольтенберг (2)

Donald Trump (1)

Alibaba Джек (1)

Help about this topicOther Names

NATO (9)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.