|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
20 Январь 2017 г.
|
|
Германия не сможет увеличить расходы на оборону на 2% ВВП по требованию НАТО
|
Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Германия увеличит расходы на оборону в 2017 году на 2 млрд евро, однако не сможет выполнить требование НАТО об увеличении трат на военные нужды до 2% ВВП страны, заявила журналистам министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Она пояснила, что Германия не может резко увеличить траты на военные нужды за один год.
interfax-ru 8:32:00 CET
|
|
|