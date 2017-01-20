Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Германия увеличит расходы на оборону в 2017 году на 2 млрд евро, однако не сможет выполнить требование НАТО об увеличении трат на военные нужды до 2% ВВП страны, заявила журналистам министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Она пояснила, что Германия не может резко увеличить траты на военные нужды за один год. interfax-ru 8:32:00 CET