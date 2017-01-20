|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
20 Январь 2017 г.
|
|
Гражданин Казахстана признался в США в пособничестве ИГ
|
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гражданин Казахстана Ахрор Саидахметов признал себя виновным в сговоре с целью оказания поддержки террористической организации "Исламское государство", сообщил в пресс-релизе минюст США, передает Саидахметов (21 год) жил в Нью-Йорке. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет, даже несмотря на сделку с правосудием.
inform 3:24:00 CET
|
|
|