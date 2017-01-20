Main Menu

News language and date

Analysis over time

20 Январь 2017 г.

Гражданин Казахстана признался в США в пособничестве ИГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гражданин Казахстана Ахрор Саидахметов признал себя виновным в сговоре с целью оказания поддержки террористической организации "Исламское государство", сообщил в пресс-релизе минюст США, передает Саидахметов (21 год) жил в Нью-Йорке. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет, даже несмотря на сделку с правосудием.

inform 3:24:00 CET

Задержанный в США казахстанец признался в суде Нью-Йорка в поддержке ИГ

zonakz 4:38:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
United States (8)

Help about this topicPlaces

New York City(US)

Help about this topicRelated People

John F. Kennedy (1)

Абдурасул Журабоев (2)

Ахрор Сайдахметов (2)

Аброр Хабибов (1)

Роберт Кейперс (1)

Роберта Каперса (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.