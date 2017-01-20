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20 Январь 2017 г.
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Иванка Трамп затмила Меланию Трамп на ужине в преддверии инаугурации
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Несмотря на то, что инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится только сегодня, торжества по этому случаю начались уже вчера. В этот день Трамп возложил венок на Арлингтонском национальном кладбище, посетил концерт у мемориала Линкольну и ужин при свечах, на котором присутствовали спонсоры его предвыборной кампании.
gazetaby 15:25:00 CET
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