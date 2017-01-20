12:31 В подмосковной сауне взорвался баллон с газом. Есть пострадавшие corner МОСКВА, 20 января, РИА ФедералПресс. Сегодня утром в административном здании в Люберцах произошел взрыв. Как сообщает официальный портал Люберецкого района, пострадали два человека. В доме по адресу ул. Красная, 1 произошел взрыв газового баллона. «На первом этаже здания располагалась сауна, – рассказал глава района Владимир Ружицкий. fedpress 11:05:00 CET В Мачулищах в гаражах произошел взрыв. Есть пострадавшие, работают спасатели belaruspartisan 18:44:00 CET

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