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20 Январь 2017 г.
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12:31 В подмосковной сауне взорвался баллон с газом. Есть пострадавшие corner
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МОСКВА, 20 января, РИА ФедералПресс. Сегодня утром в административном здании в Люберцах произошел взрыв. Как сообщает официальный портал Люберецкого района, пострадали два человека. В доме по адресу ул. Красная, 1 произошел взрыв газового баллона. «На первом этаже здания располагалась сауна, – рассказал глава района Владимир Ружицкий.
fedpress 11:05:00 CET
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