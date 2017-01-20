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20 Январь 2017 г.
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Назван наиболее вероятный способ контакта с инопланетной цивилизацией
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YouTube назвали наиболее вероятный способ контакта землян с гипотетической инопланетной цивилизацией. По их мнению, первая коммуникация между мирами скорее всего будет произведена при помощи радиосвязи, передает со ссылкой на segodnya.ua. Наиболее мощным средством для обеспечения контакта со стороны....
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