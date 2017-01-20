YouTube назвали наиболее вероятный способ контакта землян с гипотетической инопланетной цивилизацией. По их мнению, первая коммуникация между мирами скорее всего будет произведена при помощи радиосвязи, передает со ссылкой на segodnya.ua. Наиболее мощным средством для обеспечения контакта со стороны.... day 23:29:00 CET