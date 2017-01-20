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20 Январь 2017 г.

Назван наиболее вероятный способ контакта с инопланетной цивилизацией

YouTube назвали наиболее вероятный способ контакта землян с гипотетической инопланетной цивилизацией. По их мнению, первая коммуникация между мирами скорее всего будет произведена при помощи радиосвязи, передает со ссылкой на segodnya.ua. Наиболее мощным средством для обеспечения контакта со стороны....

day 23:29:00 CET

Назван наиболее вероятный способ контакта с инопланетной цивилизацией

nv-online 10:25:00 CET

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