Москва, 20 января - АиФ-Москва. АиФ Крупный пожар произошел в здании НИИ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко в Москве, передает По данным столичного ГУ МЧС России, площадь возгорания составила около 50 кв. м. Пожар произошел на крыше 14-этажного лечебного корпуса на 4-й Тверской-Ямской улице. Ему присвоили вторую категорию сложности. aif 18:40:00 CET