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20 Январь 2017 г.

В здании НИИ имени Бурденко в Москве произошел крупный пожар

Москва, 20 января - АиФ-Москва. АиФ Крупный пожар произошел в здании НИИ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко в Москве, передает По данным столичного ГУ МЧС России, площадь возгорания составила около 50 кв. м. Пожар произошел на крыше 14-этажного лечебного корпуса на 4-й Тверской-Ямской улице. Ему присвоили вторую категорию сложности.

aif 18:40:00 CET

Около 200 человек эвакуированы из московского НИИ имени Бурденко из-за пожара

kommersant 18:18:00 CET

Локализован пожар в здании НИИ нейрохирургии имени Бурденко в Москве

izvestia-ru 19:06:00 CET

Во время пожара в госпитале Бурденко не прекращали операции

ntv 23:12:00 CET

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