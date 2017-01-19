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19 Январь 2017 г.

Мутко заявил о необходимость вложить в «Зенит-Арену» еще 2 млрд рублей

Для адаптации к параметрам ФИФА под чемпионат мира 2018 года футбольный стадион «Зенит-Арена» на Крестовском острове следует профинансировать еще на 1,5-2 млрд рублей, заявил вице-премьер правительства и глава РФС Виталий Мутко. Он уточнил, что в настоящее время рассматривается вопрос адаптации к....

vz 10:53:00 CET

Мутко: для адаптации «Зенит-Арены» требуется еще два миллиарда рублей

km 16:07:00 CET

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