|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
19 Январь 2017 г.
|
|
Новосибирскому школьнику передали подарок от Медведева
|
Первоклассник новосибирской гимназии №2 Дима Куранчев получил в подарок от премьер-министра Дмитрия Медведева конструктор Lego, о котором просил его в письме перед Новым годом. Мальчик перед Новым годом написал в центральную приемную председателя партии Единая Россия Дмитрия Медведева письмо, в котором попросил подарить ему конструктор Lego.
vz 9:23:00 CET
|
|
|