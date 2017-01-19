Первоклассник новосибирской гимназии №2 Дима Куранчев получил в подарок от премьер-министра Дмитрия Медведева конструктор Lego, о котором просил его в письме перед Новым годом. Мальчик перед Новым годом написал в центральную приемную председателя партии Единая Россия Дмитрия Медведева письмо, в котором попросил подарить ему конструктор Lego. vz 9:23:00 CET