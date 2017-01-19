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19 Январь 2017 г.

Новосибирскому школьнику передали подарок от Медведева

Первоклассник новосибирской гимназии №2 Дима Куранчев получил в подарок от премьер-министра Дмитрия Медведева конструктор Lego, о котором просил его в письме перед Новым годом. Мальчик перед Новым годом написал в центральную приемную председателя партии Единая Россия Дмитрия Медведева письмо, в котором попросил подарить ему конструктор Lego.

vz 9:23:00 CET

Новосибирский школьник получил новогодний подарок от Медведева

life 9:11:00 CET

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