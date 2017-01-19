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19 Январь 2017 г.

20:59 Стало известно, о чем Трамп будет говорить на инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи в пятницу представит очень личный взгляд на свою страну, сообщил журналистам его пресс-секретарь Шон Спайсер. У нас еще будет дополнительная информация по данному поводу, но эта речь станет очень личным и искренним выражением его (Трампа) взгляда на эту страну, сказал Спайсер на брифинге.

rosbalt 19:05:00 CET

Трамп призвал 50 сотрудников администрации Обамы повременить с отставкой

interfax-ua-ru 18:07:00 CET

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