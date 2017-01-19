Избранный президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи в пятницу представит очень личный взгляд на свою страну, сообщил журналистам его пресс-секретарь Шон Спайсер. У нас еще будет дополнительная информация по данному поводу, но эта речь станет очень личным и искренним выражением его (Трампа) взгляда на эту страну, сказал Спайсер на брифинге. rosbalt 19:05:00 CET