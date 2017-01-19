Main Menu

News language and date

Analysis over time

19 Январь 2017 г.

Песков рассказал о надеждах на хорошие отношения с США

"Мы можем только выразить нашу надежду. Мы хотим иметь хорошие отношения с Америкой . Мы не можем разрешить множество проблем в этом мире, в нашем регионе, которые угрожают нашей стране, без сотрудничества с США", - заявил Песков. "Вот почему нам крайне нужны хорошие отношения с Вашингтоном. Но танго танцуют вдвоем.

rg 22:52:00 CET

Песков: России необходимо сотрудничество с США в решении проблем в мире и регионе

kp 22:43:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
United States (6)

Flag
Russian Federation (3)

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Vladimir Putin (1)

Dmitry Peskov (1)

Donald Trump (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.