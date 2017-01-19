"Мы можем только выразить нашу надежду. Мы хотим иметь хорошие отношения с Америкой . Мы не можем разрешить множество проблем в этом мире, в нашем регионе, которые угрожают нашей стране, без сотрудничества с США", - заявил Песков. "Вот почему нам крайне нужны хорошие отношения с Вашингтоном. Но танго танцуют вдвоем. rg 22:52:00 CET