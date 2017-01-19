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19 Январь 2017 г.

Шувалов заявил об отсутствии пузырей в экономике России

Российская экономика достаточно здорова, в ней нет ни одного пузыря, а в скором будущем должен начаться серьезный приток иностранных инвестиций, уверен первый вице-премьер Игорь Шувалов. Мы сейчас находимся в ситуации, когда нет ни одного пузыря ни на одном рынке - ни на рынке недвижимости, ни на рынке ценных бумаг, нигде.

rbc 16:20:00 CET

21:23 В целом здоровой назвал ситуацию в российской экономике вице-премьер Игорь Шувалов Экономический рост в России в этом году может составить от 1% до 2%. Такое заявление сделал на полях Давосского форума первый вице-премьер Игорь Шувалов. По его словам, ситуация в экономике в целом выглядит неплохо, и это может привести уже в ближайшей перспективе к серьезному росту прямых инвестиций. Смотреть сюжет

1tv 19:47:00 CET

Шувалов: В российской экономике нет ни одного пузыря

vedomosti 16:16:00 CET

Игорь Шувалов не исключил роста экономики РФ на 2%

kommersant 10:38:00 CET

Игорь Шувалов: правительство рассчитывает на рост ВВП на 2% в 2017 году

kommersant 16:10:00 CET

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