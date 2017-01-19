Российская экономика достаточно здорова, в ней нет ни одного пузыря, а в скором будущем должен начаться серьезный приток иностранных инвестиций, уверен первый вице-премьер Игорь Шувалов. Мы сейчас находимся в ситуации, когда нет ни одного пузыря ни на одном рынке - ни на рынке недвижимости, ни на рынке ценных бумаг, нигде. rbc 16:20:00 CET