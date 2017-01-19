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19 Январь 2017 г.
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Шувалов заявил об отсутствии пузырей в экономике России
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Российская экономика достаточно здорова, в ней нет ни одного пузыря, а в скором будущем должен начаться серьезный приток иностранных инвестиций, уверен первый вице-премьер Игорь Шувалов. Мы сейчас находимся в ситуации, когда нет ни одного пузыря ни на одном рынке - ни на рынке недвижимости, ни на рынке ценных бумаг, нигде.
rbc 16:20:00 CET
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