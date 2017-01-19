Власти Татарстана договорились с местным управлением ФНС, отделением Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) о том, что налоги и взносы, проведенные через проблемные Татфондбанк и Интехбанк, будут считаться уплаченными в комиссионном порядке, пишет Коммерсантъ со ссылкой.... rbc 1:41:00 CET