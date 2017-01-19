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19 Январь 2017 г.

Налоги и взносы в проблемных банках Татарстана засчитают уплаченными

Власти Татарстана договорились с местным управлением ФНС, отделением Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) о том, что налоги и взносы, проведенные через проблемные Татфондбанк и Интехбанк, будут считаться уплаченными в комиссионном порядке, пишет Коммерсантъ со ссылкой....

rbc 1:41:00 CET

Татарстан готов признать уплаченными налоги, зависшие в проблемных банках – «Коммерсантъ»

vedomosti 7:14:00 CET

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