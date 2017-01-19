В четверг в Санкт-Петербурге в Манеже Первого кадетского корпуса на Васильевском острове прошла презентация эмблемы города - организатора чемпионата Европы по футболу 2020 года, в основу которой лег знаменитый Дворцовый мост Северной столицы. Как сообщает "Интерфакс" , в мероприятии приняли участие.... newsru 12:19:00 CET