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19 Январь 2017 г.
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В Санкт-Петербурге представили эмблему чемпионата Европы по футболу 2020 года
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В четверг в Санкт-Петербурге в Манеже Первого кадетского корпуса на Васильевском острове прошла презентация эмблемы города - организатора чемпионата Европы по футболу 2020 года, в основу которой лег знаменитый Дворцовый мост Северной столицы. Как сообщает "Интерфакс" , в мероприятии приняли участие....
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