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19 Январь 2017 г.

В Санкт-Петербурге представили эмблему чемпионата Европы по футболу 2020 года

В четверг в Санкт-Петербурге в Манеже Первого кадетского корпуса на Васильевском острове прошла презентация эмблемы города - организатора чемпионата Европы по футболу 2020 года, в основу которой лег знаменитый Дворцовый мост Северной столицы. Как сообщает "Интерфакс" , в мероприятии приняли участие....

newsru 12:19:00 CET

Петербург презентовал свою эмблему для чемпионата Европы-2020

fontanka 10:21:00 CET

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