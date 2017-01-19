Вторая ракетка мира серб Новак Джокович сложил полномочия действующего чемпиона Открытого чемпионата Австралии по теннису , неожиданно проиграв во втором круге Денису Истомину из Узбекистана. 30-летний уроженец Оренбурга, занимающий скромное 117-е место в мировом рейтинге, сломил сопротивление.... newsru 10:14:00 CET