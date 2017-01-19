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19 Январь 2017 г.
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Денис Истомин заставил Джоковича сложить полномочия чемпиона Australian Open
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Вторая ракетка мира серб Новак Джокович сложил полномочия действующего чемпиона Открытого чемпионата Австралии по теннису , неожиданно проиграв во втором круге Денису Истомину из Узбекистана. 30-летний уроженец Оренбурга, занимающий скромное 117-е место в мировом рейтинге, сломил сопротивление....
newsru 10:14:00 CET
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