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19 Январь 2017 г.

Денис Истомин заставил Джоковича сложить полномочия чемпиона Australian Open

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович сложил полномочия действующего чемпиона Открытого чемпионата Австралии по теннису , неожиданно проиграв во втором круге Денису Истомину из Узбекистана. 30-летний уроженец Оренбурга, занимающий скромное 117-е место в мировом рейтинге, сломил сопротивление....

newsru 10:14:00 CET

Уроженец Оренбурга нанёс уникальное поражение великому Новаку Джоковичу

life 10:12:00 CET

Узбекский теннисист прокомментировал победу на Джоковичем на Australian Open

lenta 19:58:00 CET

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