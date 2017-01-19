Тема дня Гайдаровский форум вновь показал антисоциальность и бесперспективность либеральной экономической политики - "невидимые руки рынка" оказываются связаны, когда речь заходит о необходимости рывка вперед. Кроме "старых песен" в исполнении чиновников, мероприятие ничего не принесло и так и не заполнило белые пятна экономической стратегии. nakanune 0:04:00 CET