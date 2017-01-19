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19 Январь 2017 г.
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"Сохраним Америку великой!" – Трамп придумал слоган для президентской компании 2020 года
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Тема дня Гайдаровский форум вновь показал антисоциальность и бесперспективность либеральной экономической политики - "невидимые руки рынка" оказываются связаны, когда речь заходит о необходимости рывка вперед. Кроме "старых песен" в исполнении чиновников, мероприятие ничего не принесло и так и не заполнило белые пятна экономической стратегии.
nakanune 0:04:00 CET
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