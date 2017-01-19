ДУШАНБЕ, 19.01.2017 /НИАТ «Ховар»/. Связанная с «Аль-Каидой» группировка «Аль-Мурабитун» взяла на себя ответственность за теракт в Мали, унесший жизни более 40 человек, передает агентство «Рейтер». Взрыв заминированного автомобиля на территории лагеря в Гао на северо-востоке страны произошел в среду. khovar 7:24:00 CET