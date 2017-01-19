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19 Январь 2017 г.
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Ответственность за теракт в Мали взяла на себя группировка «Аль-Мурабитун»
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ДУШАНБЕ, 19.01.2017 /НИАТ «Ховар»/. Связанная с «Аль-Каидой» группировка «Аль-Мурабитун» взяла на себя ответственность за теракт в Мали, унесший жизни более 40 человек, передает агентство «Рейтер». Взрыв заминированного автомобиля на территории лагеря в Гао на северо-востоке страны произошел в среду.
khovar 7:24:00 CET
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