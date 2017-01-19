Пресс-секретарь Путина отметил, что РФ никогда не занималась интервенцией в чужие страны. Заявление вице-президента США Джо Байдена о том, что Россия силой стремится навязать собственные интересы слабым государствам, прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он выразил несогласие с этим заявлением. izvestia-ru 12:12:00 CET