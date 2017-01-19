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19 Январь 2017 г.
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Песков не согласился с заявлением Байдена
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Пресс-секретарь Путина отметил, что РФ никогда не занималась интервенцией в чужие страны. Заявление вице-президента США Джо Байдена о том, что Россия силой стремится навязать собственные интересы слабым государствам, прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он выразил несогласие с этим заявлением.
izvestia-ru 12:12:00 CET
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