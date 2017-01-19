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19 Январь 2017 г.

Песков не согласился с заявлением Байдена

Пресс-секретарь Путина отметил, что РФ никогда не занималась интервенцией в чужие страны. Заявление вице-президента США Джо Байдена о том, что Россия силой стремится навязать собственные интересы слабым государствам, прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он выразил несогласие с этим заявлением.

izvestia-ru 12:12:00 CET

Песков указал на источник русофобских настроений в Прибалтике

lenta 12:01:00 CET

Песков: Россия никогда никого не запугивала

trud 13:35:00 CET

Песков опроверг стремление России разрушать другие страны «целиком»

polit 13:09:00 CET

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