|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
19 Январь 2017 г.
|
|
Китайский робот-журналист написал свой первый материал за секунду
|
За одну секунду написал свою первую статью о китайском Новом годе робот-журналист, созданный в Китае. Первая публикация робота по имени Сао Нань состоялась в газете Southern Metropolis Daily. Работа над созданием робота велась в университете Пекина, автором проекта стал профессор Вань Сяоцзюнь, пишет «Федеральное агентство новостей».
izvestia-ru 15:15:00 CET
|
|
|