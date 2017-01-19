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19 Январь 2017 г.

Китайский робот-журналист написал свой первый материал за секунду

За одну секунду написал свою первую статью о китайском Новом годе робот-журналист, созданный в Китае. Первая публикация робота по имени Сао Нань состоялась в газете Southern Metropolis Daily. Работа над созданием робота велась в университете Пекина, автором проекта стал профессор Вань Сяоцзюнь, пишет «Федеральное агентство новостей».

izvestia-ru 15:15:00 CET

Китайский робот-журналист за секунду написал свою первую статью

rg 16:38:00 CET

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