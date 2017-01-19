За одну секунду написал свою первую статью о китайском Новом годе робот-журналист, созданный в Китае. Первая публикация робота по имени Сао Нань состоялась в газете Southern Metropolis Daily. Работа над созданием робота велась в университете Пекина, автором проекта стал профессор Вань Сяоцзюнь, пишет «Федеральное агентство новостей». izvestia-ru 15:15:00 CET