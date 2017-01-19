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19 Январь 2017 г.

Минкомсвязи договорилось с силовиками о смягчении «пакета Яровой»

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин рассказал, что ведомство после ряда совещаний и консультаций договорилось с Минпромторгом и силовыми ведомствами о сокращении объема хранимой информации в рамках «пакета Яровой» примерно в 10 раз. Сократить объемы хранящихся данных можно за счет избыточной....

izvestia-ru 16:16:00 CET

Волин: Затраты операторов связи на реализацию "пакета Яровой" могут составить 100 млрд руб.

ng 15:46:00 CET

Объем данных по «закону Яровой» предложили сократить в 10 раз

kp 17:06:00 CET

"Пакет Яровой": Минкомсвязь договорилась о 10-кратном снижении хранимых объемов

vesti 15:21:00 CET

Минкомсвязи согласовало с силовиками смягчение «пакета Яровой»

profile 15:00:00 CET

Минкомсвязи предложило урезать объем хранения данных по «пакету Яровой» в 10 раз

polit 14:39:00 CET

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