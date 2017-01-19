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19 Январь 2017 г.
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Минкомсвязи договорилось с силовиками о смягчении «пакета Яровой»
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Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин рассказал, что ведомство после ряда совещаний и консультаций договорилось с Минпромторгом и силовыми ведомствами о сокращении объема хранимой информации в рамках «пакета Яровой» примерно в 10 раз. Сократить объемы хранящихся данных можно за счет избыточной....
izvestia-ru 16:16:00 CET
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