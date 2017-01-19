Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин рассказал, что ведомство после ряда совещаний и консультаций договорилось с Минпромторгом и силовыми ведомствами о сокращении объема хранимой информации в рамках «пакета Яровой» примерно в 10 раз. Сократить объемы хранящихся данных можно за счет избыточной.... izvestia-ru 16:16:00 CET