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Analysis over time

19 Январь 2017 г.

Ученые: 2016 год стал самым жарким за всю историю наблюдений

За всю историю метеонаблюдений прошедший 2016 год стал самым жарким, тем самым продолжая тенденцию двух предыдущих лет. Об этом в ежегодном докладе сообщили NASA и Национальное управление океанографии и атмосферных исследований США. В 2016 году температура поверхности земли была самой высокой с 1880 года, когда началось ведение записи.

izvestia-ru 11:10:00 CET

Ученые: 2016 год стал самым жарким за историю наблюдений

kp 9:23:00 CET

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