За всю историю метеонаблюдений прошедший 2016 год стал самым жарким, тем самым продолжая тенденцию двух предыдущих лет. Об этом в ежегодном докладе сообщили NASA и Национальное управление океанографии и атмосферных исследований США. В 2016 году температура поверхности земли была самой высокой с 1880 года, когда началось ведение записи. izvestia-ru 11:10:00 CET