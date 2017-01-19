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19 Январь 2017 г.

Песков: использование главой "Роснефти" "мигалки" на автомобиле "не вопрос Кремля"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. В Кремле не комментируют появившиеся сообщения об использовании спецсигнала на автомобиле главы "Роснефти" Игоря Сечина. "Это не наш вопрос, я не обладаю такой информацией, не знаю", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, имеет ли руководитель "Роснефти" право на "мигалку".

itartass_ru 11:59:00 CET

Песков: Вопрос о "мигалке" на автомашине Сечина не имеет отношения к Кремлю

vedomosti 11:46:00 CET

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