МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. В Кремле не комментируют появившиеся сообщения об использовании спецсигнала на автомобиле главы "Роснефти" Игоря Сечина. "Это не наш вопрос, я не обладаю такой информацией, не знаю", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, имеет ли руководитель "Роснефти" право на "мигалку". itartass_ru 11:59:00 CET