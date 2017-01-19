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19 Январь 2017 г.
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СМИ: в Испании по запросу ФБР задержан российский программист
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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Испанская полиция задержала в Барселоне по запросу ФБР и Интерпола программиста из России, которого подозревают в причастности к хакерским атакам. Об этом сообщил сайт телеканала RT со ссылкой на супругу задержанного. Жителя Таганрога Станислава Лисова взяли под стражу в Барселоне еще 13 января.
itartass_ru 4:53:00 CET
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