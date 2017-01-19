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19 Январь 2017 г.

СМИ: в Испании по запросу ФБР задержан российский программист

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Испанская полиция задержала в Барселоне по запросу ФБР и Интерпола программиста из России, которого подозревают в причастности к хакерским атакам. Об этом сообщил сайт телеканала RT со ссылкой на супругу задержанного. Жителя Таганрога Станислава Лисова взяли под стражу в Барселоне еще 13 января.

itartass_ru 4:53:00 CET

Политика: ФБР объявило охоту на российских программистов

vz 13:24:00 CET

Российский программист задержан в Испании по запросу ФБР и Интерпола - RT

vedomosti 4:25:00 CET

Посольство России в Испании держит на контроле вопрос с задержанием программиста Лисова

gazeta-ru 8:30:00 CET

Российского программиста Станислава Лисова уже неделю держат в барселонской тюрьме и собираются экстрадировать в США

kp 18:08:00 CET

07:51 В Барселоне по запросу США задержан программист из Таганрога corner

fedpress 6:03:00 CET

Российский программист задержан в Испании по запросу ФБР

vz 1:54:00 CET

Испанские правоохранители объяснили задержание россиянина

vz 12:24:00 CET

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