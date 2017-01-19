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19 Январь 2017 г.
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Порошенко в Давосе призвал западные компании участвовать в приватизации в Украине
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Президент Украины Петр Порошенко в Давосе провел встречи с руководителями ряда крупных западных компаний, в том числе с председателем Совета директоров компании "АрселорМиттал" Лакшми Митталом и генеральным директором компании Cargill Дэвидом Макленнаном. "Мы чувствуем реальный прогресс в Украине", - сказал на встрече с П.
interfax-ua-ru 14:06:00 CET
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