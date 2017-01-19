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19 Январь 2017 г.

Нефть подорожала в ожидании данных о товарных запасах в США

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в ходе торгов в четверг после падения на 2,7% накануне, инвесторы ждут данных о коммерческих запасах углеводородов в США. Кроме того, рынок продолжает отыгрывать прогнозы ОПЕК в части более медленного роста поставок нефти из стран, не входящих в....

interfax-ru 6:59:00 CET

Минфин обнаружил "лишний" триллион

expert 10:04:00 CET

Минфин прогнозирует 1,4 трл. рублей доходов от нефти в 2017 году

profile 10:56:00 CET

19.01.2017 03:09 : Российские власти не будут тратить дополнительные доходы от дорожающей нефти

echomsk 1:40:00 CET

Brent торгуется на уровне $54,35 за баррель

vedomosti 6:29:00 CET

Нефть дорожает на данных API о сильном сокращении запасов в США

bin 7:11:00 CET

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