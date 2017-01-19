Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в ходе торгов в четверг после падения на 2,7% накануне, инвесторы ждут данных о коммерческих запасах углеводородов в США. Кроме того, рынок продолжает отыгрывать прогнозы ОПЕК в части более медленного роста поставок нефти из стран, не входящих в.... interfax-ru 6:59:00 CET