Main Menu

News language and date

Analysis over time

19 Январь 2017 г.

ЕЦБ прогнозируемо сохранил ставки и параметры программы QE

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам январского заседания не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, говорится в сообщении банка. Ставка по депозитам оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%. Кроме того, ЕЦБ не стал менять параметры программы выкупа активов (QE).

bin 14:52:00 CET

ЕЦБ прогнозируемо сохранил ставки и параметры программы QE

interfax 14:10:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Ewald Nowotny (1)

Help about this topicOther Names

European Central Bank (2)

Merrill Lynch (1)

Help about this topicAlerts

Eurostat

Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.