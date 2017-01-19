Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам январского заседания не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, говорится в сообщении банка. Ставка по депозитам оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%. Кроме того, ЕЦБ не стал менять параметры программы выкупа активов (QE). bin 14:52:00 CET