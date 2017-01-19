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19 Январь 2017 г.

Укрпочта запустила бесплатный сервис для поиска потерянных посылок

"Работа в Укрпочте наполнена некоторыми интересными моментами, которые вызывают искреннее удивление, когда знакомишься с ними. Таким моментом для меня стала процедура розыска отправлений. Коротко: если ваше письмо или посылка потерялись во время пересылки, то вам нужно пойти в отделение, написать заявление и заплатить деньги за розыск.

bin 14:22:00 CET

Укрпочта открыла сервис поиска посылок

zavtra 20:51:00 CET

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