Москва, 19 января - АиФ-Москва. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов считает, что высказывание израильского посла о том, что у Москвы есть предпосылки перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, могло быть шуткой, передает Ранее администрация будущего президента США Дональда Трампа сообщила о своем намерении перенести посольство. aif 16:24:00 CET