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19 Январь 2017 г.
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МИД считает идею о перенос российского посольства в Израиле шуткой
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Москва, 19 января - АиФ-Москва. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов считает, что высказывание израильского посла о том, что у Москвы есть предпосылки перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, могло быть шуткой, передает Ранее администрация будущего президента США Дональда Трампа сообщила о своем намерении перенести посольство.
aif 16:24:00 CET
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